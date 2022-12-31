Считается, что традиционная китайская медицина способна творить волшебство. Даже сегодня множество медицинских учреждений используют уже не новые способы целительства. Жители данной страны стройны и выглядят очень молодо. А самое главное — имеют хорошее здоровье.
Методы китайской медицины
Сложностей с лишним весом у людей в Китае почти нет. Так как существуют множество методик для снижения веса. Основные виды китайской народной медицины, используемые для похудения:
- иглоукалывание;
- массаж тела;
- качественная диета;
- разного рода травы;
- зарядка и упражнения.
При иглоукалывании идет воздействие на определенные точки человека, которые отвечают за пищеварение и обмен веществ организма. После процедуры снижается аппетит, повышается уровень обмена веществ и самочувствие.
Точечный массаж — вид массажа, который способствует похудению. Так же, как и иглоукалывание, массаж влияет на определенные точки организма. В теле человека есть около трехсот точек.
В Китае, как и в других странах, диета зависит от особенностей организма человека. Но также широко используются разные народные приправы и специи, которых в КНР довольно много.
Китайские травы улучшают общее здоровье человека. Есть множество видов лечебных трав, которые хорошо воздействуют на органы пищеварительной системы.
В Китае очень развита гимнастика — цигун. Цигун имеет общие черты с йогой. Но традиционный цигун выделяется довольно медленным контролем дыхания. Упражнения улучшают снабжение кислородом мозга, а также органов тела, снижается мышечное напряжение, улучшается работоспособность.
Клиники китайской медицины
При выборе клиники, нужно обязательно проверить:
- Наличие лицензии у клиники.
- Стаж работы медицинского учреждения.
- Официальный сайт.
- Наличие хорошего переводчика.
- Почитать отзывы людей.
Препараты китайской медицины
Препараты китайской медицины в основном создаются из лекарственных растений, природных минералов. С помощью нынешних технологии можно создавать качественные препараты на основе народных китайских рецептов.
Рекомендации по здоровью
Выполнение рекомендаций китайской традиционной медицины приводит к улучшению общего физического состояния, а также повышается психологическое состояние. Рекомендации:
- Всегда стараться быть добрым и позитивным.
- Думать прежде, чем что-то сделать.
- Не беспокоиться по пустякам.
- Развивать ум.
Основы и методы китайской медицины кардинально отличаются от способов исцеления западной медицины. Как бы там ни было, эффективность лечения с помощью народных китайских методов была и остается на высоком уровне.