Считается, что традиционная китайская медицина способна творить волшебство. Даже сегодня множество медицинских учреждений используют уже не новые способы целительства. Жители данной страны стройны и выглядят очень молодо. А самое главное — имеют хорошее здоровье.

Методы китайской медицины

Сложностей с лишним весом у людей в Китае почти нет. Так как существуют множество методик для снижения веса. Основные виды китайской народной медицины, используемые для похудения:

иглоукалывание; массаж тела; качественная диета; разного рода травы; зарядка и упражнения.

При иглоукалывании идет воздействие на определенные точки человека, которые отвечают за пищеварение и обмен веществ организма. После процедуры снижается аппетит, повышается уровень обмена веществ и самочувствие.

Точечный массаж — вид массажа, который способствует похудению. Так же, как и иглоукалывание, массаж влияет на определенные точки организма. В теле человека есть около трехсот точек.

В Китае, как и в других странах, диета зависит от особенностей организма человека. Но также широко используются разные народные приправы и специи, которых в КНР довольно много.

Китайские травы улучшают общее здоровье человека. Есть множество видов лечебных трав, которые хорошо воздействуют на органы пищеварительной системы.

В Китае очень развита гимнастика — цигун. Цигун имеет общие черты с йогой. Но традиционный цигун выделяется довольно медленным контролем дыхания. Упражнения улучшают снабжение кислородом мозга, а также органов тела, снижается мышечное напряжение, улучшается работоспособность.

Клиники китайской медицины

При выборе клиники, нужно обязательно проверить:

Наличие лицензии у клиники. Стаж работы медицинского учреждения. Официальный сайт. Наличие хорошего переводчика. Почитать отзывы людей.

Препараты китайской медицины

Препараты китайской медицины в основном создаются из лекарственных растений, природных минералов. С помощью нынешних технологии можно создавать качественные препараты на основе народных китайских рецептов.

Рекомендации по здоровью

Выполнение рекомендаций китайской традиционной медицины приводит к улучшению общего физического состояния, а также повышается психологическое состояние. Рекомендации:

Всегда стараться быть добрым и позитивным. Думать прежде, чем что-то сделать. Не беспокоиться по пустякам. Развивать ум.

Основы и методы китайской медицины кардинально отличаются от способов исцеления западной медицины. Как бы там ни было, эффективность лечения с помощью народных китайских методов была и остается на высоком уровне.